شكرا لقرائتكم خبر عن منها تركيب GPS .. تعرف على شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتصدر قانون المرور الجديد من القوانين، أولويات مجلس النواب الحالى، بسبب عدم إصداره من جانب مجلس النواب السابق، ومن المتبع أن يحدد القانون الجديد ضوابط جديدة تعمل على التصدى لكافة المخالفات المرورية.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وافقت الأحد الماضى، في أول اجتماع لها بعد انتخاب هيئة المكتب علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة التى تقوم بها الدولة المصرية.

اهم التعديلات الجديدة بقانون المرور الجديد

من أهم تعديلات قانون المرور الجديد، التي انتهت إليها اللجنة، في اجتماعها، استحداث بندًا جديدًا يحمل رقم 8 من المادة رقم 11، يلزم فيه ضمن شروط الترخيص الآتى:

1- وضع وتثبيت الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للسيارة، متضمنًا تعريفا بها.

2- يتم دفع رسومًا لا تتجاوز الـ 75 جنيها سنويًا، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

3- التعديلات شملت أيضًا، سحب رخصة السيارة، فى حال عند عدم الالتزام بثبيت الملصق الإلكترونى، أو إتلافه أو التعمد بإخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، كما وضعت التعديلات عقوبات لمخالف تلك التعليمات.

6 شروط ترخيص السيارات وفقًا لقانون المرور الجديد

- سداد الضرائب والرسوم المقررة.

- تركيب GPS.

- استيفاء السيارة شروط الأمن والمتانة.

- تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.

- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارة، وجميع الأضرار المادية.

- تزويد السيارة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء.

شروط استخراج رخصة قيادة السيارة فى قانون المرور الجديد

كما وضع قانون المرور الجديد، شروطًا جديدة، لاستخراج رخصة قيادة للسيارة، وهى كالتالى:

- يجب أن لا يقل السن عن 18 عاما للرخصة التي يتم إصدارها بغرض الاستخدام الخاص.

– لا يقل سن قائد السيارة عن 21 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهنى.

– أن يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.

- يكون طالب الترخيص ليس عليه أى أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإهاربية

– الحصول على القبول عقب اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة، باحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.

– اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.

– يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.

– يخضع طالب الرخصة الى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل أن يتسلم الرخصة.

- عدم وجود أى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.

- كما يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين "باطنة ونظر" وصورتين من بطاقة الرقم القومي.