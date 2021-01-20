شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بشأن «طريق الموت» في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم ضياء على بصل، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، الأربعاء، طلب إحاطة عاجلا للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل حول ما سماه «طريق الموت» قاصدا طريق دمياط بورسعيد، خاصةً في الوصلة التي تبدأ من نهاية محور 30 يونيو وحتي منطقة شطا في مدخل مدينة دمياط وهو جزء من الطريق الدولي المؤدي من القاهره لدمياط.

وقال بصل في طلب الإحاطة إن هذا الطريق يشهد حوادث شبه يوميه تزهق العشرات من الأرواح وكان آخرها أتوبيس عاملات أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، والتي راح ضحيتها العشرات من السيدات والفتيات من أبناء دمياط، حتي أصبح يطلق عليه «طريق الموت».

وأشار إلى أن الطريق في حالة سيئة من حيث الرصف والإنارة وانعدام العلامات المرورية والارشادية خاصة في ظل وجود محاور وملفات عديدة بطول التقرير تعرض سائقي السيارات للخطر، وهو ما يستلزم تشكيل لجنة فنية هندسية لمعاينة الطريق وإعادة تأهيل ورفع كفاءته وإمداده بالإنارة اللازمة حفاظا على الأرواح.