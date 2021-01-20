شكرا لقرائتكم خبر عن «حميات بنها»: لا نقص في أدوية كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إدارة مستشفى حميات بنها إن ماتردد عن نقص أدوية فيروس كورونا وشراء المواطنين لها من خارج المستشفي هو محض شائعات وافتراء.

وأكدت إدارة المستشفي بيان نشرته على التواصل الإجتماعي، الأربعاء، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وأن جميع الأدوية متوفرة بصيدلية المستشفى.

وأوضح الدكتور محمد يوسف مدير المستشفي إن المستشفى تقوم بصرف علاج للمريض المحجوز بالقسم الداخلي من 3 إلى 5 أيام ويتم توفير العلاج اللازم من صيدلية المستشفى ويكون داخل كيس مغلف خاص منوهاً إن الوزارة ترسل جميع أدوية كورونا داخل أكياس مغلفة لا تفتح إلا لحظة تناولها من المريض.

وأضاف أنه فور خروج المريض من المستشفى يتم عزله منزليا ويتم إبلاغ الإدارة الصحية التابع لها المريض لمتابعته من قبل فرق الإدارة الخاصة بالعزل المنزلي ويتم توفير العلاج اللازم له وفقا لبروتوكول وزارة الصحة على مدار 14 يوماً ويتسلم المريض العلاج أيضا داخل كيس مغلف.

وأوضح مدير المستشفى أن الفرق الطبية تعمل بكامل طاقاتها لخدمة المرضي ورعايتهم حتي تمام الشفاء.