شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستقبل فتاة من ذوي الهمم ويمنحها تروسيكل ومساعدة مالية عاجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الفتاة سامية عبداللطيف، ابنة قرية الظواهرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، والتي تعاني من إعاقة جسدية، بحضور محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لمنحها تروسيكل لمساعدتها في إنهاء عملها، حيث تقوم يوميا باستئجار تروسيكل تستخدمه في توزيع وحمل أسطوانات الغاز.

وبحسب بيان، الأربعاء، كلف المحافظ مدير مكتبه بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص التروسيكل، بالتنسيق مع إدارة المرور وتوفير كافة احتياجات الفتاة.

كما قرر المحافظ صرف إعانة مالية عاجلة للفتاة، لتعينها على مواجهة أعباء الحياة بالإضافة إلى حصولها على مساعدات مالية عاجلة من جمعية صناع الحياة ومؤسسة التكافل الاجتماعي.

وأشاد المحافظ بهذا النموذج المشرف، والذي يصر أن يعمل متحدياً إعاقته ليتكسب قوت يومه من عمله دون الاعتماد على أحد، مؤكداً أن المحافظة تسعى جاهدة لتلبية كافة احتياجات ذوي القدرات الخاصة والهمم ودمجهم في المجتمع في جميع المجالات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بهم وتلبية كافة احتياجاتهم.

وقدّمت الفتاة سامية عبداللطيف، الشكر لمحافظ الشرقية، لاستقباله لها اليوم بمكتبه وتلبية كافة احتياجاتها، ومنحها تروسيكل تستخدمه في إنهاء عملها ويوفر لها حياة كريمة.