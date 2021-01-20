شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الأقصر»: الأورمان تدعم 170 جمعية لتوزيع مساعدات عينية على الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالاقصر قيام جمعية الاورمان مكتب الأقصر بتوزيع مساعدات عينية على جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الجمعيات الأهلية والمشاركة في مبادرة «حياة كريمة».

وأكد العميد إبراهيم كمال، مدير مشروعات جمعية الأورمان بالأقصر، أن التوزيع في مراكز إسنا والطود وأرمنت والقرنة والأقصر والبياضية بدءًا من 17 يناير الجاري ويستمر حتى 11 مارس المقبل، ليستفيد جميع الحالات المستحقة بمحافظة الأقصر.

وذكر صبري عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن العمل سيكون من خلال 170جمعية خيرية مشهرة لتحقيق الانتشار الواسع للمساعدات والاستفادة لجميع الاسر المستحقة.

ويأتي ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الذي يثمن الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في الوقوف جنبًا إلى جنب لبناء حياة كريمة للإنسان.