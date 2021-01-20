شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة على المواقف والمصالح الحكومية في الإسماعيلية للتأكد من الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإسماعيلية تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمصالح الحكومية والمحال التجارية والمطاعم والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وعلى جانب آخر أجرى رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، جولة تفقدية بالموقف العمومي والفردوس بنطاق حي ثالث وثان للتأكد من التزام السائقين لارتداء الكمامة الوقائية.

وقام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بتفقد المواقف بنطاق المركز وتم التشديد على السائقين لارتداء الكمامة وضرورة الالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسماعيلية كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامتهم وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة المتابعة اليومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا وتطبيق غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة الطبية داخل مصالح ومنشآت عامة وحكومية، بواقع 50 جنيها على كل مخالف.