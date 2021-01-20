شكرا لقرائتكم خبر عن صغار صناع الأثاث في دمياط يطالبون بإشراكهم في فرش وحدات العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود طه رجب منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق صناع الأثاث في محافظة دمياط، أن اقتصار منح مشروعات فرش وحدات الأثاث على المستفيدين من مدينة الأثاث فقط يؤثر على الحالة الاقتصادية ويضر بمصالح الالاف من صغار صناع الأثاث على مستوي المحافظة.

وأوضح أن صغار صناع الأثاث وأصحاب الورش والبالغ عددهم ما يقرب من 40 ألف ورشة على مستوي المحافظة يعانون من سوء الحال بسبب حالة الركود التي تضرب سوق صناع الأثاث بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة وتصاعد أثرها تزامنا مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وهو ما يتطلب إطلاق حق فرش الوحدات السكنية لكافة الصناع داخل وخارج مدينة الأثاث.

وأوضح أن انفراد عدد بعينهم من صناع الأثاث على مشروعات فرش الوحدات السكنية بدءا من مشروعات الأسمرات 1 و2 وغيط العنب وبشاير الخير 1 و2 وأهالينا يمثل إخلالا بمبدأ للعدالة والمساواة، ويفتح باب التربح والاستفادة من هذه المشروعات لأشخاص بأعينهم على حساب الالاف من صغار الصناع وأصحاب الورش بالمحافظة.

وأشاد رجب بجهود الدولة في إنشاء الوحدات السكنية ومنح الأولوية لدمياط تعد مبادرة طيبة، مشددا على ضرورة عدم اقتصارها على مستفيدي مدينة الأثاث، مطالبا باستغلال مشروع فرش وحدات العاصمة الإدارية في توسيع قاعدة الاستفادة ومشاركة أكبر عدد من الصناع مراعاة لظروفهم.