شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» في ضيافة متحف الأثار القومي بالعاصمة الإسبانية مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة و الأثار، الأربعاء، أن د. خالد العناني وزير السياحة و الأثار زار متحف الأثار القومي في مدريد قبيل مغادرته لها، عقب مشاركته في فعاليات الدورة رقم 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والتي عُقدت خلال يومي 18 و 19 يناير الجاري.

وخلال الزيارة قام الوزير بجوله داخل الأقسام المختلفة بالمتحف، رافقه خلالها السفير عمر سليم سفير مصر بإسبانيا، حيث استمعا لشرح مفصل عن المتحف من المسؤلين به، وحرص الوزير علي زيارة أقسام الحضارات القديمة.

كما تحدث الدكتور خالد العناني مع رئيس البعثة الأثرية الأسبانية العاملة بمنطقة آثار أهناسيا بمحافظة بني سويف، عن أعمال البعثة وسبل تطوير العمل الاثري بها حيث أن هذه المنطقة من أهم المناطق الاثرية بالمحافظة وتعمل بها البعثة الإسبانية منذ عشرات السنين.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني شارك في الجلسة الافتتاحية للدورة رقم 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والتي انعقدت علي مدار يومي 18 و 19 يناير الجاري، كما شارك في اجتماع لجنة الأزمات بمنظمة السياحة العالمية والذي انعقد على هامش فعاليات الدورة، بإلاضافة الي مشاركته في حفل الاستقبال الذي أقامه الملك فيليب السادس ملك إسبانيا لوزراء السياحة ورؤساء الوفود المشاركة في فعاليات الدورة، كما عقد عدد من اللقاءات والحوارات مع عدد من كبار المسئولين الإسبان؛ حيث تحدث مع رئيس وزراء أسبانيا، والتقي بوزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، وعقد اجتماعا مطولا مع وزير الدولة لشئون السياحة الإسباني.