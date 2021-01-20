شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أستاذ بكلية الزراعة جامعة المنوفية إثر إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى الدكتور محمود كشك، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة بجامعة المنوفية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد تدهور حالته الصحية داخل مستشفى الباجور للعزل الصحي.

وأصيب الدكتور محمود كشك بفيروس كورونا منذ 25 يومًا داخل العزل، وتوفي صباح الاربعاء، بعد تدهور حالته الصحية داخل مستشفي العزل بالباجور.