"الأوقاف": افتتاح 24 مسجدًا الجمعة القادمة في 8 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 24 مسجدًا، يوم الجمعة القادمة، منها ثلاثة مساجد صيانة وترميم في 8 محافظات، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي 762 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة على النحو التالي: 3 مساجد بمحافظة سوهاج منها مسجد واحد صيانة وترميم، و9 مساجد بمحافظة أسيوط منها مسجد واحد صيانة وترميم، و8 مساجد في محافظتي كفرالشيخ والفيوم، ومسجد واحد في كل من محافظة الجيزة والبحر الأحمر والبحيرة والوادي الجديد.

واختتمت الوزارة: الأمر لا يقف عند تشييد المساجد مبنًى فقط، إنما يأتي الاهتمام بها صيانة ونظافة وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها لنشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد، وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف وقطع دابر المتطرفين من أية سيطرة على بيوت الله (عز وجل).​