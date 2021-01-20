محمد عبد العليم داود رئيسًا للهيئة البرلمانية الوفدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، فوز النائب محمد عبد العليم داود رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس النواب، بالتزكية.

وعقدت الهيئة العليا اجتماعًا، منذ قليل، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وحضور فؤاد بدراوي، السكرتير العام للحزب، وأعضاء الهيئة العليا.

وتنازل كل من النائبين محمد مدينة وشيرين طايل عن ترشحهما لرئاسة الهيئة البرلمانية بمجلس النواب؛ دعمًا للنائب الوفدي محمد عبد العليم داود، وبذلك أصبح هو المرشح الوحيد الذي فاز بالتزكية، وقد أجمع أعضاء الهيئة العليا بالموافقة على ذلك.