شبانة: سنبحث خلال الاجتماع الطارئ سيناريوهات إجراء انتخابات الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون النقابة نص على أن تجرى الانتخابات في الجمعة الأولى من مارس، وحتى تكتمل الجمعية العمومية تحتاج لنحو ٥ آلاف عضو، وحال عدم اكتمالها تحتاج لـ٢٥٠٠ عضو.

وأضاف شبانة في تصريحات للصحفيين اليوم، أن القانون ينص على إقامة الانتخابات داخل مبنى النقابة وفي موعد محدد، وخاطبنا مجلس الدولة لطلب رأي قسم الفتوى والتشريع بشأن قانونية إقامة الانتخابات، لكن مجلس الدولة طلب الرأي الفني من وزارة الصحة أولا قبل إبداء رأيه.

وتابع: بناء على هذا الرد، سنعقد اجتماعا طارئا لمناقشة كافة سيناريوهات إقامة الانتخابات وما إذا كانت ستقام أو تؤجل، موضحا أن القانون ينص على إقامتها في الجمعة الأولى من مارس، وبالتالى سنبحث السيناريوهات المتاحة.

وشدد على أنه لابد أن توضح جهة قضائية موقف وكيفية إقامة الانتخابات وهو ما سنبحثه خلال الاجتماع. ​