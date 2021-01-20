شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: 114 ألف و61 طلب تصالح على مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 114 ألف و61 طلب تصالح، بقيمة 512 مليون و227 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى لـ 50جنيها، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية «محليات»، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.