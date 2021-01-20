شكرا لقرائتكم خبر عن «دكان الفرحة».. صندوق تحيا مصر يسلم فتيات شمال سيناء تجهيزات الزواج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مستلزمات الزواج والملابس على اليتيمات، والأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن مبادرة «دكان الفرحة» إحدى مبادرات صندوق تحيا مصر.

وأكد المحافظ، على توزيع مستلزمات الزواج على 50 عروس من الأولى بالرعاية، إلى جانب 10 آلاف قطعة ملابس جديدة، على الأسر الأكثر احتياجا، والأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن المبادرة التي أقيمت في المدينة الشبابية الدولية، بمدينة العريش، بهدف تيسير زواج 50 عروس من الفتيات اليتيمات، والأكثر احتياجًا، إلى جانب توفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجا من الملابس الجديدة.

وأضاف المحافظ، أن الفاعليات تضمنت أيضًا توزيع 50 دراجة هوائية على الأطفال الأيتام، وكذا توزيع 3 آلاف لحاف وبطانية، على الأسر الأولى بالرعاية، وتوزيع أدوات نظافة وأدوات عناية شخصية على ألفي أسرة من الأسر الأولي بالرعاية أيضا.

وأشار المحافظ، إلى تنفيذ قافلة طبية متنوعة، تشمل مختلف التخصصات الطبية لإجراء الكشف الطبى على أهالى المحافظة، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، وتستمر لمدة 3 أيام في مستشفى الشيخ زويد المركزى.

ولفت المحافظ إلى أن الفاعليات بدعم من ديوان عام محافظة شمال سيناء، وبتعاون من مديريتي التضامن الاجتماعى، والشؤون الصحية، في المحافظة، وبالتنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية الشريكة، بشمال سيناء.

توزع مستلزمات الزواج والملابس بالعريش

توزع مستلزمات الزواج والملابس بالعريش

توزع مستلزمات الزواج والملابس بالعريش

توزع مستلزمات الزواج والملابس بالعريش

توزع مستلزمات الزواج والملابس بالعريش

توزع مستلزمات الزواج والملابس بالعريش

توزع مستلزمات الزواج والملابس بالعريش

توزع مستلزمات الزواج والملابس بالعريش