شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يحيل واقعة إقامة سرادق عزاء داخل فناء مدرسة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة واقعة إقامة سرادق عزاء بفناء مدرسة مصطفى كامل الإبتدائية، التابعة لإدارة أبوكبير التعليمية، للتحقيق بمعرفة إدارة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم، واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين.

كان رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، قد تقدم بمذكرة للعرض على محافظ الشرقية، تُفيد بقيام العامل النوبتجي ويدعي «م .م. أ» بمدرسة مصطفى كامل الإبتدائية، بالسماح لبعض الأهالي باستخدام فناء المدرسة لإقامة سرادق عزاء وافتراش الفناء بالكراسي للمعزين.

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه فور إخطاره من مدير إدارة الامن بالمديرية، تم على الفور إرسال وحدة التحرك السريع بالمديرية للمدرسة، للوقوف على صحة الواقعة وتبين أن المدرسة تم تسليمها لهيئة الأبنية التعليمية، ومدرجة ضمن خطة الهيئة لهذا العام، وقامت الهيئة بإزالة المبنى وجميع مرافقه كاملاً وأصبح المبني عبارة عن فناء محاط بسور خارجي، وقام العامل النوبتجي بالسماح للأهالي بإقامة العزاء بالفناء وتم فض سرادق العزاء بفناء المدرسة وإخراج المواطنين ،بالتنسيق بين رئيس المدينة ومأمور مركز شرطة أبوكبير.

وبعرض الموضوع على المحافظ، قرر إحالة الواقعة للتحقيق بمعرفة إدارة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم، واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين