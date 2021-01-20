شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسير ٥٣ رحلة دولية وداخلية لنقل ٦٠٢٢ راكبًا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسير شركة مصرللطيران، غداً الخميس، ٥٣ رحلة جوية بمعدل ٤١ رحلة دولية إلى كل من بيروت، جدة، الرياض، أكرا، ندچمينا، كازابلانكا، تونس، المدينة المنورة، لاجوس، أبوچا، أبوظبي، دبي، لندن، الدمام، اسطنبول، باريس، موسكو، تورنتو، نيويورك، فرانكفورت، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، القصيم، مسقط، أديس أبابا، چوهانسبرج، و٨ رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٦٠٢٢ راكبا.