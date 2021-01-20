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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء إشارة بدء مشروع تطوير قرية باب الأحرار، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإبقاء على القرية، وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كافة التعديات على بحيرة مريوط، وتعهد المحافظ، للرئيس، بمنع أي امتداد عشوائى جديد بها، وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة في إطار تطوير بحيرة مريوط، وإرجاعها لسابق عهدها.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه عقب توجيهات الرئيس، زار قرية باب الأحرار، وتواجد وسط الأهالي للاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١، لبحث سبل التعاون ودعم الفئات الأولي بالرعاية، وعلى رأسها التعاون في أعمال التطوير التي تقوم بها المحافظة في منطقة الأحرار.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع تطوير قرية باب الأحرار، يضم إعادة التأهيل الشامل وتجهيز ٤٥ منزلا، وتسقيف جميع بيوت القرية، وإقامة عدد من المشروعات التنموية منها؛ تطوير شبكات المياه بإنشاء٢٠٠ توصيلة مياه لقرية الأحرار، والقرى المجاورة، وتطوير الوحدة الصحية، وعمل قوافل طبية وتوفير أطراف صناعية، وإنشاء مدرسة وتجهيزها بالكامل، وإنشاء فصول محو الأمية، ومركز للإبداع، فضلا عن إقامة مشروعات مستدامة للمرأة العاملة، وتوفير قروض دواره، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. وتوفير ٥٠ مركب للصيادين، وتوزيع ١٥٠٠ بطانية و٢٥ جهاز عروسة.

بعد توجيهات الرئيس .. محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء مشروع تطوير قرية باب الأحرار (صور)

بعد توجيهات الرئيس .. محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء مشروع تطوير قرية باب الأحرار (صور)

بعد توجيهات الرئيس .. محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء مشروع تطوير قرية باب الأحرار (صور)

بعد توجيهات الرئيس .. محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء مشروع تطوير قرية باب الأحرار (صور)

بعد توجيهات الرئيس .. محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء مشروع تطوير قرية باب الأحرار (صور)

بعد توجيهات الرئيس .. محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء مشروع تطوير قرية باب الأحرار (صور)