شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة «افتراضية» لتدريب 67 باحثًا على تحلية المياه بالجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منى جمال الدين إبراهيم، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، إن الكلية نظمت ورشة عمل افتراضية لتدريب المشاركين على أحدث تكنولوجيا لإنتاج المياه في مشروع تحلية المياه بالجامعة.

وأضافت «إبراهيم» أن ورشة العمل استهدفت تعريف الباحثين بالمشروع وأهميته، مشيرة إلى المشروع ممول من صندوق تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF.

ولفتت إلى انطلاق فاعليات ورشة العمل عبر الانترنت من خلال منصة Blackboard، حيث قامت بافتتاح التدريب بعرض نبذة عن المشروع، تلاها كلمة للدكتور كومار باتشيكو مدير المشروع تحدث فيها عن إنتاج المياه من عملية التحلية. حاضر بالتدريب 7 أساتذة من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة كرانفيلد وجامعة ريتسوميكان باليابان، بمشاركة 67 باحث من جامعات محلية ودولية.