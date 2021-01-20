شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تحيل مخالفات مدرسة الناصرية الثانوية بنين إلى النيابة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت إدارة شرق التعليمية في الإسكندرية، برئاسة الدكتورة همت أبوكيلة، مدير عام الإدارة، الأربعاء، مخالفات بمدرسة الناصرية الثانوية بنين التابعة لإدارة إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها نظرًا لـ«جسامتها».

وجاء قرار الإدارة، استنادًا إلى تحقيقات اللجنة المشكلة من الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، في مخالفات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل سعد مهلل محمد، أحد معلمي اللغة العربية بالمدرسة، وذلك بنشره صور وعبارات تسيء للعملية التعليمية والمدرسة بغرض التشويه والإساءة وليس الإصلاح وفق لقرار لجنة الشؤون القانونية.

وانتهت اللجنة إلى ثبوت المخالفة ووجود سلبيات بالمدرسة من قبل مديرة المدرسة وعليه تم التحقيق وصدور قرار الشؤون القانونية رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ بإحالة الأوراق للنيابة الإدارية، للتحقيق بمعرفتها لجسامة ما بدر من المعلم المخالف مع استبعاد المعلم ومديرة المدرسة من العمل بالمدرسة لحين إنتهاء التحقيق.

تم تنفيذ القرار وتسكين المديرة بمرحلة التعليم الثانوي وتسكين المعلم بتوجيه اللغة العربية لحين الفصل بالقضية من قبل النيابة.

كان الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، قد أوفد لجنة برئاسة همت أبوكيلة، مدير عام إدارة شرق التعليمية، ضمت الشؤون القانونية ومرحلة التعليم الثانوي والمتابعة وأمن الإدارة والتوجيه المالي والإداري لبحث ما ورد بالمنشور وذلك بتاريخ 17/1/2021 .

كان المعلم سعد مهلل محمد، مدرس اللغة العربية بمدرسة الناصرية الثانوية بنين التابعة للادارة، نشر صور لمخالفات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تخص المدرسة عبارة عن انتشار أكوام قمامة داخل أسوار المدرسة وتخزين سبورات إلكترونية دون الاستفادة منها منذ توريدها للمدرسة.