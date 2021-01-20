شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية للعزب والتجمعات والكتل السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعا ضم، المهندس حلمى عيد رئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وم. محمد عوض مدير عام ورئيس الإدارة الفنية للأحوزة العمرانية، م. خالد لطفى مدير عام شؤون مجلس المحافظين والمشرف على الإدارة العامة للمجالس بوزارة التنمية المحلية، وم. شريف الصياد مدير عام الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، وم. مصطفى حلمى رئيس قسم وجه بحرى بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، حيث تناول الاجتماع مناقشة آليات اعتماد الأحوزة العمرانية للعزب والتجمعات والكتل السكنية القريبة والمتاخمة وكذلك استعراض الموقف الخاص بالتصالح في مخالفات البناء الخاص بهذه المناطق.

وبحثت المحافظ، المحاور المُتعلقة بهذه القضية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارتى التنمية المحلية والزراعة، كما ناقشت عدد من الموضوعات الخاصة بالمخطط الاستراتيجى لمدينة دمياط، إذ أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة وضع منهجية محددة للانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية للعزب والكتل العمرانية القريبة والمتاخمة للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء ودراسة الموقف الخاص بباقى العزب في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أهمية ذلك الموضوع والذى سيساهم وبشكل كبير في الإسراع بالمعدلات التنفيذية في ملف التصالح في مخالفات البناء وذلك لتحقيق الاستراتيجية الخاصة بالحد من البناء العشوائى وتقنين أوضاع المخالفات.