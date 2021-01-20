شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة خلال هذه الفترة.

وأصدرت المحافظ تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار بجميع المناطق، والدفع أيضاً بالأطقم الفنية ومجموعات العمل المدربة للتعامل الفورى مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، لتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع وكذلك اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة المواطنين، لافتة إلى متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، مؤكدة أنه يتم العمل وفقًا لخطة واستراتيجية محددة لمجابهة أية تداعيات محتملة.