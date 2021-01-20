شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي المنيا يشكون حرق القمامة على جانبي الطريق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مواطنين ومسئولون في المنيا، بالتخلص من القمامة، بإلقائها وحرقها على جانبي الطرق، مما تسبب في حجب الرؤية عن المارة، وحدوث تلوث هوائي، وهو ما أصاب المارة بالغضب، مطالبين رؤساء المراكز بالتدخل.

كشفت التقارير الصادرة عن إدارة المخلفات بالمحافظة، وجود مصنع لتدوير القمامة، يعمل بكامل طاقته بمركز العدوة، وآخر بربع طاقة بمركز ملوي، كما أكدت التقارير وجود أسطول من العربات والقلابات واللودرات، داخل الوحدات المحلية والمخصصة للتخلص الآمن من القمامة.

وقال محمد إسماعيل، وعوض فتح الباب، إن الأهالي وعربات الوحدات المحلية يقومون بنقل القمامة إلى جانبي الطرق السريعة والإقليمية وحرقها، دون نقلها إلى مقالب القمامة، ومصنع العدوة، بالظهير الصحراوي الغربي، بحجة بعد المصنع، وزيادة تكلفة النقل من الوقود، مطالبين رؤساء المراكز والمحافظة بأداء دورهم في حل المشكلة التي تسببت في العديد من حوادث الطرق.

ورصدت «المصري اليوم» قيام المواطنين ومعدات الوحدات المحلية بالتخلص من القمامة بتجميعها وحرقها على جانبي الطرق السريعة والإقليمية.

من جانبه، شدد المحافظ، اللواء أسامة القاضي، أكثر من مره خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بضرورة نقل القمامة إلى مصنع العدوة، وملوي، ومقالب القمامة بالصحراء الغربية، محذرًا من إحالة المخالفين للتحقيق، دون جدوى.

التخلص من القمامة في المنيا

التخلص من القمامة في المنيا

التخلص من القمامة في المنيا

التخلص من القمامة في المنيا

التخلص من القمامة في المنيا