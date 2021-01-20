شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مبادرة «إرادة شعب الشرقية» يواصل حملاته الميدانية للتوعية بمخاطر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل فريق مبادرة «إرادة شعب الشرقية» جولاتهم الميدانية بنطاق المحافظة لتوعية المواطنين حول كيفية الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل فرص العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث قام أعضاء فريق المبادرة بتوزيع كمامات على المواطنين وتقديم النصائح لهم بضرورة التجنب والاختلاط في التجمعات، حرصًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن مبادرة «إرادة شعب الشرقية» هي مبادرة اجتماعية ممثلة من مجموعات من الشباب المتطوعين، وأعضاء من المجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية، وجمعية الهلال الأحمر، والنقابات والأزهر والأوقاف، يجوبوا شوارع مراكز ومدن المحافظة لتقديم التوعية والنصائح والإرشادات الهامة لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، وتوعية أصحاب المحال التجارية بضرورة عدم السماح للمواطنين الدخول إلى المحال دون إرتداء الكمامة الواقية، وتعريفهم بالغرامات المالية الفورية المقررة والتي يتم تطبيقها على غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية.

وفي هذا الإطار، توجه مجموعة من شباب المبادرة إلى مدينة القنايات لحث المواطنين بأهمية إرتداء الكمامة الواقية، وتوعيتهم بخطورة فيروس كورونا، وتم توزيع الكمامات على المواطنين والبائعين أمام الإدارة التعليمية بالمدينة، وتوجه أيضاً الشباب للشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة لتوعية المواطنين.

وقام فريق شباب المبادرة بالتوجه إلى مدينة بلبيس، وتم شن حملة لتعقيم وتطهير مجمع مواقف السلام والزقازيق والإسماعيلية والقاهرة، كما شملت الحملة توعية للسائقين والركاب بضرورة إرتداء الكمامة الواقية، وتم توزيع الكمامات على الركاب والمترددين على المواقف حفاظًا على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وواصل فريق المبادرة حملات التوعية ضد مخاطر فيروس كورونا المستجد، بمدينة العاشر من رمضان، حيث توجهوا إلى مكتب الشهر العقاري بالحي السادس عشر، ومكتب الشهر العقاري بصيدناوى، ومكتب تأمينات أول العاشر من رمضان، واستكمالاً لجولاتهم توجه أعضاء الفريق إلى مواقف سيارات القرى التابعة لديرب نجم، وموقف الزقازيق لتوعية المواطنين والسائقين بأهمية ارتداء الكمامة الواقية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقام الأعضاء المتطوعين من فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بتوعية السيدات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بقرى مراكز ومدن المحافظة، بمشاركة الرائدات الريفيات والمتطوعات.

من جانبه، أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من أعضاء فريق مبادرة «إرادة شعب الشرقية»، لتصحيح المفاهيم الخاطئة عند المواطنين بخطر الإصابة بفيروس كورونا، وتوعيتهم بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية، والحفاظ على التباعد الإجتماعى حرصا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروسات.