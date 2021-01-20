شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: تطوير مزرعة الرطمة السمكية على عدة مراحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أمس الثلاثاء، زيارة تفقدية إلى المزرعة السمكية بالرطمة لبحث المقترحات الخاصة بتطويرها، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على طلب المحافظة بتجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وناقشت «المحافظ» عدد من الخطوات للبدء في أعمال التطوير للمزرعة التي تقع على مساحة ١٨٥٦ فدان وتضم خمسة أحواض للاستزراع السمكى وذلك وفقاً لعدة معايير واشتراطات محددة، كما تم استعراض مشتملات التطوير والتى تتضمن تنفيذ مآخذ للمياه والكهرباء والصرف وبوابات رى ونقاط أمن وحراسة وغيرها من المتطلبات المتعلقة بذلك، مؤكدة على سرعة وضع التصورات الدراسات والمقايسات، للبدء في عمليات التطوير عبر عدة مراحل..

وخلال الزيارة أيضاً، تفقدت «المحافظ» المزرعة واطلعت على الأنواع التي تنتجها من الأسماك، وفى هذا السياق نوهت إلى أن المحافظة حريصه كل الحرص على رفع كفاءة المزرعة السمكية لتعظيم الفائدة منها ورفع انتاجيتها..