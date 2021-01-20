شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة لمدة 6 أيام.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 20 يناير 2021 إلى الثلاثاء 26 يناير 2021.

يوم الأربعاء 20 يناير 2021

اعتبارا من بعد ظهر اليوم تقل فرص الأمطار وتنحصر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء ومدن القناة

يوم الخميس 21 يناير 2021

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الجمعة 22 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم السبت 23 يناير 2021 :

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الأحد 24 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الإثنين 25 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الثلاثاء 26 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد







