شكرا لقرائتكم خبر عن 21 طلقة تحية.. ترامب وميلانيا يشكران الحضور فى حفل الوداع: ليبارك الله أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكر الرئيس الأمريكى، المنتهية ولايته دونالد ترامب وزوجته ميلانيا الحضور فى حفل الوداع بعد إطلاق 21 طلقة تحية. وقال ترامب للحضور إنه يحبهم، بينما قالت ميلانيا إنه كان شرف لها خدمة الشعب الأمريكى.

وقال ترامب إنه يأمل ألا ترفع الإدارة القادمة الضرائب، مازحا إنه إذا رفعوها فهو حذرهم من ذلك.

وألقى باللوم مرة أخرى على الصين بسبب الوباء وقال إنه لا يمكن لأحد أن يلوم إدارته عليه.

وغادر دونالد ترامب البيت الأبيض للمرة الأخيرة كرئيس قبل 4 ساعات على انتهاء ولايته، والتى تنتهى ببداية عهد جو بايدن، بعد أداء اليمين الدستورية.

في مراسمه الرئاسية الأخيرة ، كان ترامب يريد عرضًا عسكريًا وتوديعًا رسميًا من قبل القوات المسلحة بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بالإضافة إلى حشد كبير من المؤيدين والداعمين المختارين والمسئولين الحاليين والسابقين في إدارته وضيوفهم في حدث ضخم يشمل وجود السجادة الحمراء، ولكن هذا ما رفضه المسئولون.

ويعد ترامب الرئيس الأمريكى الوحيد منذ عقود الذى يتجاهل حضور تنصيب خلفه، حيث أكد أنه لن يحضر الحفل.

وخلال الساعات القليلة الأخيرة كرئيس ، سيطير ترامب إلى منتجعه الخاص في مار لاجو ، مقر إقامته في بالم بيتش ، فلوريدا ، على متن الطائرة الرئاسية العملاقة للمرة الأخيرة بصفته الرئاسية ، مما يضمن له هو وزوجته ميلانيا أن يكونا على بعد 1000 ميل تقريبًا من البيت الأبيض ومبنى الكابيتول عندما يتولى بايدن السلطة.