شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: طالب الثانوية العامة سيمكنه دخول الامتحان 3 مرات للمادة الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة أعطت للطلاب فرصة للمذاكرة، والطالب الذى يسعى للغش فى الامتحانات والأبحاث فهو لا يرغب فى التعلم إنما يسعى للنجاح فى الامتحان فقط، مطالبا أولياء الأمور بضرورة مساعدة أبنائهم فى التعلم والاجتهاد بقوله: "سيب ابنك يتعلم، نغش ليه ونعمل جروبات فى واتس آب ليه".

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال إلقائه بيان الوزارة أمام مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء: "سيتم إتاحة دخول الامتحان 3 مرات للمادة الواحدة لطالب الثانوية العامة، وتبلغ تكلفة المرة الواحدة مليار و300 مليون، وبالتالي المستويات الثانية والثالثة أى المرات الإضافية التى سيدخل فيها الطالب للامتحانات ستساهم فيها الوزارة بجزء والطالب بجزء والتى سيتم تحديدها فى ضوء قانون يناقش داخل المجلس التشريعى.

وأوضح: "هناك شائعات تردد بأرقام لم تقر، اطبخى يا جارية كلف يا سيدى .. الحقيقة إننا نقوم بمجهود جبار.. لقد وفرنا مجموعات تقوية فى المدارس، وأيضا قنوات تعليمية ، ومنصات إلكترونية"، مضيفاً: "بعد كل ذلك، يبقى ليه طالب فى رابعة ابتدائى وخامسة ابتدائى يأخد دروس خاصة".

وتابع الوزير، أن كل شىء متاح فى منصة المعرفة وعلى الطلاب الإطلاع عليها، قائلاً: "زمان كان فى كتاب الحكومة أما الآن هناك الكتاب الحكومى والقنوات التعليمية ونوجه الرسائل التربوية عبرها، فضلا عن كتاب للقيم والأخلاق ومنصة ذاكر، ومنصة التعليم المصرى".

وأشار إلى أن هناك عدد من الأمور المغلوطة التى يتم الترويج لها، خاصة أننا الوزارة رقم واحد في حجم الشائعات، مضيفاً :هناك ناس غاوية بلبلة".