شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهوريون يتجاهلون "وداع ترامب".. زعيما الأغلبية والأقلية بصحبة بايدن إلى الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلق الرئيس الأمريكى، المنتهية ولايته، دونالد ترامب للمرة الأخيرة فى طائرة مارين وان الرئاسية، وقبل أن يصل إلى قاعدة اندروز الجوية فى حفل وداع أخير قبل سفره إلى فلوريدا، ذهب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي إلى الكنيسة مع جو بايدن وكامالا هاريس وعائلاتهما.

وسيكون حدث ترامب نفسه خاليًا من كبار الجمهوريين ونائبه مايك بنس. وقالت صحيفة "الجارديان" إن مغادرة ترامب البيت الأبيض للمرة الأخيرة خلت من وجود عدد كبير من الصحفيين.

واستعدت السيارة الرئاسية المحصنة لنقل جو وجيل بايدن لحضور خدمة فى الكنيسة.

في العادة ، كان الرئيس المنتهية ولايته وخليفته يركبان "الوحش" معًا إلى مبنى الكابيتول الأمريكي لحضور حفل التنصيب ، ولكن ترامب هو أول رئيس منذ أكثر من 150 عامًا لا يفي بالتزامه لنقل الشعلة بسلاسة.

لم تطير مارين ون مباشرة باتجاه قاعدة أندروز المشتركة القريبة. تحلق المروحية الرئاسية الخضراء فوق وسط مدينة واشنطن ، متجاوزة نصب واشنطن بعد أن دارت حول مبنى الكابيتول الأمريكي.

هذا عادة ما يفعله الرئيس المنتهية ولايته والسيدة الأولى بعد أن يؤدي خلفاهم اليمين.