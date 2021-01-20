شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة: أنجزنا الكثير وأحببنا الشعب الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر دونالد ترامب البيت الأبيض للمرة الأخيرة كرئيس قبل 4 ساعات على انتهاء ولايته، والتى تنتهى ببداية عهد جو بايدن، بعد أداء اليمين الدستورية.

ويتم نقله جواً في مارين ون إلى جوينت بيس أندروز في ماريلاند حيث سيقيم حفل "وداع" كان من المقرر أن يبدأ في الساعة 8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 1 مساءً بتوقيت جرينتش.

تحدث لفترة وجيزة إلى المراسلين أثناء مغادرته ، قائلاً إنه قد أنجز الكثير في منصبه وأنه هو وزوجته ميلانيا أحبا الشعب الأمريكي. وبعد المراسم في القاعدة العسكرية ، سيتوجه بعد ذلك إلى فلوريدا متوجهاً إلى منتجع مار إيه لاجو الخاص به، ولن يحضر حفل تنصيب جو بايدن.

وكتنت هبطت منذ قليل، طائرة مارين وان الرئاسية في حديقة البيت الأبيض ، لنقل الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب بعيدًا ، على الرغم من أنه لا يبدو في عجلة من أمره للذهاب حيث كان من المفترض أن يبدأ حفل الوداع فى تمام الساعة 8 بتوقيت واشنطن.

وتم تصوير المساعدين وهم يحملون الصناديق إليه.