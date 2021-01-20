شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن آخر مستجدات الوضع الوبائى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزيرة الصحة والسكان مؤتمر صحفي مساء اليوم لمناقشة أخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد بالإضافة للإعلان عن تفاصيل توريدات شحنات لقاح كورونا.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".