شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: الدروس الخصوصية لن تفيد مع نظام الامتحانات الجديد.. بلاش تكلفوا نفسكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، الدروس الخصوصية بأنها "مرض اجتماعى"، مؤكدأً أن الدروس الخصوصية لن تفيد مع نظام الامتحانات الجديدة.

وأضاف شوقى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن هناك كثير من البدائل مثل مجموعات التقوية والقنوات التعليمية والدروس الخصوصية علي النظام التعليمي الجديد وغيرها ولابد من انتهاء الدروس الخصوصية.

وناشد طارق شوقي، الجميع بمقاومة منظومة الدروس الخصوصية، بقوله: بلاش تكلفوا نفسكوا لأنه مش هينفع".