شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: السفارة المصرية فى الدوحة تباشر عملها بعد استئناف العلاقات مع قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، إن السفارة المصرية في الدوحة قد استأنفت أعمالها بشكل مباشر عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر صباح اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن التمثيل المصرى سيكون على مستوى قائم بأعمال.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير المفوض أحمد سمير يباشر عمله باعتباره القائم بأعمال السفارة المصرية فى الدوحة، والتي كانت تباشر عملها لمدة ثلاث سنوات ونصف تحت مظلة السفارة اليونانية في الدوحة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت فى بيان لها، اليوم الأربعاء، اتفاق مصر وقطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك اتصالًا بالخطوات التنفيذية فى إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا.

وأكد بيان الخارجية المصرية أن جمهورية مصر العربية ودولة قطر تبادلتا مذكرتيَّن رسميتيَّن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ووقعت مصر على بيان العلا بخصوص القمة الخليجية التي عقدت فى الخامس من يناير الجارى فى المملكة العربية السعودية.

وأعلنت خارجية مصر فى بيان رسمى يوم 5 يناير الجارى، أن وزير الخارجية سامح شكري غادر المملكة العربية السعودية عائداً إلى مصر بعد أن قام بالتوقيع على "بيان العلا" الخاص بالمصالحة العربية.

وذكرت الخارجية المصرية أن هذا التوقيع يأتى فى إطار الحرص المصرى الدائم على التضامُن بين دول الرباعى العربى وتوجههم نحو تكاتُف الصف وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات الجسام التى تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم.

ودعت مصر إلى حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقالت الخارجية إن مصر تقدر وتثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية.