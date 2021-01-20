ترامب يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة بعد انتهاء فترة ولايته.. صور

القاهرة - سامية سيد - غادر الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، مقر البيت الأبيض، برفقة زوجته للمرة الأخيرة بعد انتهاء فترة ولايته، اليوم الأربعاء، إثر خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.

وتفصلنا ساعات قليلة على بدء مراسم تنصيب جو بايدن، حيث تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية صحفة جديدة مع الرئيس المنتخب، وتطوى صفحة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتسود حالة من القلق والتوتر تحسبا لإفساد أنصار ترامب مراسم التنصيب، بارتكاب هجمات أو أعمال متهورة، حيث علق مراقبون على هذه الحالة قائلين، "أحاط سلوك ترامب السياسى وتهديداته أجواء تلك المناسبة للعام 2021 بما يشبه أجواء الاستعداد للحرب ولا يختلف كثيرا عن أجواء الكوارث الطبيعية".