شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب فى تصريح أخير: أتمنى ألا يكون وداع البيت الأبيض لفترة طويلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قبيل مغادرته البيت الأبيض: "أتمنى ألا يكون وداع البيت الأبيض لفترة طويلة.. 4 سنوات رائعة جدا وحققنا الكثير".
جاء تصريحات ترامب، قبيل ، مغادرته مقر البيت الأبيض برفقة زوجته للمرة الأخيرة بعد انتهاء فترة ولايته اليوم الأربعاء، إثر خسارته الانتخاتبات الرئاسية أمام جو بايدن.
وتفصلنا ساعات قليلة على بدء مراسم تنصيب جو بايدن، تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية صحفة جديدة مع الرئيس المنتخب جو بايدن، وتطوى صفة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وتسود حالة من القلق والتوتر لإفساد أنصار ترامب مراسم التنصيب، بارتكاب هجمات أو أعمال متهورة، حيث علق مراقبون على هذه الحالة قائلين، "أحاط سلوك ترامب السياسى وتهديداته أجواء تلك المناسبة للعام 2021 بما يشبه أجواء الاستعداد للحرب ولا يختلف كثيرا عن أجواء الكوارث الطبيعية".