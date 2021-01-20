شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب فى تصريح أخير: أتمنى ألا يكون وداع البيت الأبيض لفترة طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قبيل مغادرته البيت الأبيض: "أتمنى ألا يكون وداع البيت الأبيض لفترة طويلة.. 4 سنوات رائعة جدا وحققنا الكثير".

جاء تصريحات ترامب، قبيل ، مغادرته مقر البيت الأبيض برفقة زوجته للمرة الأخيرة بعد انتهاء فترة ولايته اليوم الأربعاء، إثر خسارته الانتخاتبات الرئاسية أمام جو بايدن.