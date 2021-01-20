شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ترامب فى حفل الوداع الأخير من قاعدة أندروز الجوية قبل تنصيب بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يغادر الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب من قاعدة أندروز الجوية بعد حفل وداع أخير تم تنظيمه فى القاعدة العسكرية قبل ساعات من حفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن.

في مراسمه الرئاسية الأخيرة ، كان ترامب يريد عرضًا عسكريًا وتوديعًا رسميًا من قبل القوات المسلحة بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بالإضافة إلى حشد كبير من المؤيدين والداعمين المختارين والمسئولين الحاليين والسابقين في إدارته وضيوفهم في حدث ضخم يشمل وجود السجادة الحمراء، ولكن هذا ما رفضه المسئولون.

ويعد ترامب الرئيس الأمريكى الوحيد منذ عقود الذى يتجاهل حضور تنصيب خلفه، حيث أكد أنه لن يحضر الحفل.

وخلال الساعات القليلة الأخيرة كرئيس ، سيطير ترامب إلى منتجعه الخاص في مار لاجو ، مقر إقامته في بالم بيتش ، فلوريدا ، على متن الطائرة الرئاسية العملاقة للمرة الأخيرة بصفته الرئاسية ، مما يضمن له هو وزوجته ميلانيا أن يكونا على بعد 1000 ميل تقريبًا من البيت الأبيض ومبنى الكابيتول عندما يتولى بايدن السلطة.