شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط تشكيل عصابى سرق 31 ألف لتر سولار من خط بترول فى الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي بتهمة سرقة 31 ألف لتر سولار من إحدى خطوط البترول الكائنة بطريق المنيا بالصحراوى الغربى فى منطقة الأميرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط (عامل بجراج كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، له معلومات جنائية)، وبمناقشته عن سبب تواجده بمحل الضبط أقر بانتظاره سيارة محملة بمواد بترولية لإيداعها بالجراج محل عمله بناءًا على تكليف من مالك الجراج.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط (سائق – تباع) حال استقلالهما سيارة "نقل" مزودة بفنطاس يحوى مواد بترولية (31 ألف لتر سولار مجهولى المصدر).

وبمناقشتهما اعترفا بأن المواد البترولية من متحصلات واقعة سرقة، حيث قاما بالاستيلاء عليها من إحدى خطوط البترول الكائنة بطريق المنيا بالصحراوى الغربى بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "جار تحديده وضبطه") لصالح ( أحد الأشخاص شريك بإحدى شركات المواد البترولية)، وأنهما كانا في طريقهما لإخفاء السيارة المشار إليها بالجراج المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الأخير.

وبمواجهته أقر باعتزامه إخفاء السيارة بحمولتها داخل الجراج لحين التصرف في المواد البترولية بالبيع بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بأن مالك الجراج على علم بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، حيث تم ضبط مالك الجراج المشار إليه، وبمواجهته بأقوال باقى المتهمين أيدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.