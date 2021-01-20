شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نحتاج 130 مليار جنيه لحل مشكلة الكثافة فى الفصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية و التعليم، إن الاهتمام بالملكية الفكرية في المناهج و نظم التعليم التي تضعها الوزارة هو ما سيجعلنا نخرج لبلاد أخرى ونقدم لهم منتجنا.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء المخصصة لبيان الوزارة، أن بنك الأسئلة ثروة وأصبح لدينا بنوك مثل بنوك الخارج، و هذا مصدر لاستثمار قادم نستطيع أن نبيع هذه الاسئلة لدول خارجية.

و تابع :" استطعنا أن نقدم 10 و نص مليون امتحان الكترونى العام الماضى، لأولى و ثانية ثانوي وهو أكبر عدد امتحانات تم تنفيذه على مستوى العالم".

وقال طارق شوقى: " إن متوسط عدد الطلاب في الفصل يتراوح من 42 إلى 45 وده عدد كبير و في مدارس فيها 70 و80 طالبا في الفصل، الأمر الذى دفعنا إلى تطبيق فكرة الفراغات الذكية أو الفصول الذكية".

و أضاف وزير التربية والتعليم : " نحتاج إلى 130 مليار جنيه لحل مشكلة الكثافة في الفصول، و كل عام نأخذ 10 او 12 مليار جنيه و هو عشر الرقم الذى نحتاجه.. يعنى احنا بنحل عشرها ففط ، لأننا محتاجين 250 ألف فصل، ونبنى 15 ألف فصل سنويا، ولكن الزيادة السكانية بتاكل كل ده، فلدينا 800 الف طفل كل سنة بيدخلوا بياكلوا ده ".

و تابع : " البناء التقليدي للفصول كان به صعوبة في توفير اراضى مناسبة ، فلجأنا الى الفصول الذكية باعتبارها تكنولوجيا جديدة ، و هناك مصانع بتفصل فصول ممكن ابنى مدرسة في شهر بيجى تسليم مفتاح بكل حاجة ، و سنقوم ببناء مئات الاف من الفصول كحضانات و فصول للتعليم موازى للبناء التقليدي".

جاء ذلك خلال القاء الوزير بيان له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى حول اداء وزارته وتنفيذها لبرنامج الحكومة .