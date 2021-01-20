شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نحتاج 130 مليار جنيه لحل مشكلة الكثافة فى الفصول والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء المخصصة لبيان الوزارة، أن بنك الأسئلة ثروة وأصبح لدينا بنوك مثل بنوك الخارج، و هذا مصدر لاستثمار قادم نستطيع أن نبيع هذه الاسئلة لدول خارجية.
و تابع :" استطعنا أن نقدم 10 و نص مليون امتحان الكترونى العام الماضى، لأولى و ثانية ثانوي وهو أكبر عدد امتحانات تم تنفيذه على مستوى العالم".
و تابع : " البناء التقليدي للفصول كان به صعوبة في توفير اراضى مناسبة ، فلجأنا الى الفصول الذكية باعتبارها تكنولوجيا جديدة ، و هناك مصانع بتفصل فصول ممكن ابنى مدرسة في شهر بيجى تسليم مفتاح بكل حاجة ، و سنقوم ببناء مئات الاف من الفصول كحضانات و فصول للتعليم موازى للبناء التقليدي".
جاء ذلك خلال القاء الوزير بيان له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى حول اداء وزارته وتنفيذها لبرنامج الحكومة .