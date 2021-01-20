شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى للنواب: راتب خريج التعليم الفنى فى يونيو المقبل سيبدأ من 5 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "بنهد المعبد وبنعمل تعليم فنى جديد"، بهذه الكلمات أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الخطة الجديدة للوزارة لتطوير التعليم الفنى، بقوله: القطار الخاص بتطوير التعليم خرج ووراءه قطار التعليم الفنى، وهناك دراسة حاليًا لمسألة التخصصات فى التعليم الفنى وإعادة النظر فيها، هل نترك التخصصات القديمة فى حين أننا حاليا نتحدث عن ذكاء اصطناعى وصناعات أخرى مستحدثة .. كل ذلك خاضع للدراسة".

وأضاف طارق شوقى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتى يستمع فيها المجلس لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفترة 2018 -2020، أنه فى ضوء المنظومة الجديدة يتم إعداد بناء المناهج، فضلا عن تدريب المعلمين.

وتابع وزير التربية والتعليم: "في ظل أزمة فيروس كورونا، طلاب التعليم الفني جلسوا فقط فى الأيام النظرية أما الأيام المخصصة للعمل فى المصانع، لم يجلسوا في المنزل لاسيما وأنهم كانوا يتلقون مقابل لها"، واستطرد طارق شوقي، قائلا ً: " طلاب التعليم الفني اللى سيتخرجوا يونيو القادم، سيعملون بمرتب 5 آلاف جنيه شهريا".

ونوه طارق شوقى إلى أن الرؤية الثورية للتعليم الفنى تعمل، وتم استحداث كمية عددية من التخصصات فى 36 برنامج دراسي في سبتمبر 2019، ونستعد لـ45 أخرى.

وفى سياق متصل، أكد شوقى صعود تصنيف مصر 23 درجة فى تصنيف المعرفة، وأصبحنا فى المركز 80 من 130 دولة، وهناك حاجات بتحصل وعمل وجهد أدى إلى ذلك، وقال الوزير: "هناك عرفة عمليات 24 ساعة للرد على كافة الاستفسارات من خلال نظام الواتس اب، والقنوات التعليمية أصبحت على اليوتيوب ومتاحة للجميع 24 ساعة".