شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الإبراشى يطمئن الجمهور بتماثله للشفاء من كورونا واقتراب عودته للشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامى وائل الابراشى، على "فيس بوك"، تحسن الحالة الصحية له وتماثله للشفاء قريبا، وقالت فى تدوينه، اليوم الأربعاء، "الحالة الصحية للإعلامي وائل الابراشى فى تحسن واستقرار تام بإذن الله، وهو يتماثل الآن للشفاء وقريبا سيعود لجمهوره ومحبيه، ونؤكد أن الإعلامى وائل الإبراشى موجود بغرفة عادية داخل مستشفى زايد التخصصى ولا صحة لأى خبر سلبى".



وائل الابراشى على فيس بوك

يأتى هذا بعدما نفى الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، ما يتداول من شائعات حول وفاة الإعلامى وائل الإبراشى، مضيفا أن الحالة الصحية لـ"الإبراشى" مستقرة، ويتماثل للشفاء، ولا صحة لما يتردد بشأن خطورة حالته الصحية.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الحالة الصحية للإعلامى وائل الابراشى فى تحسن مستمر، مضيفا أنه تواصل مع مدير مستشفى الشيخ زايد، والذى أكد تحسن الحالة الصحية لوائل الإبراشى.

وأشار طارق سعدة إلى أن الدكتور حسام حسنى أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، يشرف على الحالة الصحية لـ"الإبراشى" وأكد استقرار الحالة، وأنه فى انتظار نتيجة المسحة الثانية.

وطالب طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة، مطمئنا الجمهور والمتابعين عن حالته الصحية.

وقبل ذلك كشف مصدر مقرب من الإعلامى وائل الإبراشى، إن الحالة الصحية لـ"الإبراشى" مستقرة ويتماثل للشفاء ولا صحة لما يتردد بشأن خطورة حالته الصحية، مشدداً على أن الإعلامى فى منزله، ولم يخضع للأكسجين بشكل مستمر منذ بداية ظهور الأعراض عليه كما تردد.