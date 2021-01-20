شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى لمنظمة التعاون الاقتصادى فى ذكرى إنشائها الـ60 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى مجموعة من الرسائل خلال فى الذكرى الـ60 لإنشاء منظمة التعاون الدولى والتنمية، أكد فيها أن مصر ترتبط مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بعلاقات تعاون وطيدة، حيث تشارك فى العديد من اللجان المختلفة، وتحظى بالعضوية الكاملة فى مركز التنمية التابع للمنظمة منذ 2008 كأول دولة عربية وأفريقية ترتبط به، حيث تؤكد الدولة المصرية الأهمية لهذا المركز، باعتباره محفلا لتحقيق أولويات الدول النامية، وإعداد الدراسات التنموية وتقديم الدعم الفني.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى الذكرى الـ60 لإنشاء منظمة التعاون الدولى والتنمية أن التعامل مع المنظمة شهد مرحلة جديدة خلال عام 2019، من خلال آلية البرامج القطرية، والتقدم فى هذا السعى، حيث تم ختيار مجالات العمل والمساهمة فى تنفيذ البرنامج للإصلاح الاقتصادي، واختيار مجالات تعاون تتفق مع احتياجاتنا وأهدافنا وخاصة المعايير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد وتمكين المرأة والشباب.

واختتم الرئيس السيسى كلمته قائلا: "أعبر عن التقدير العميق الذى تكنه مصر لدور المنظمة البارز، وتعزيز التعاون بما يحقق الاستفادة المتبادلة، وأجدد التهنئة لسكرتير عام المنظمة وجميع الدول فى المنظمة بهذه المناسبة.. مع تمنيات دوام التوفيق والنجاح وشكرا".