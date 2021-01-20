شكرا لقرائتكم خبر عن موجز مصر.. الرئيس السيسى: اقتصاد مصر حقق معدلات نمو إيجابية رغم أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة كوفيد 19، إلا أن الاقتصاد المصرى نجح في التعامل معها بشكل اتسم بالمرونة، بما حافظ على قدرته على الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، فى ضوء برنامج الاقتصاد الهيكلى الذى بدأ منذ سنوات.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى الذكرى الـ60 لمنظمة التعاون الدولى والتنمية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة انعكس إيجابا على جهود التنمية، وساعد الدولة على دعم الاقتصاد الوطنى، وتنفيذ سياسات تحفيز لمواصلة العمل، وتوفير هامش أكبر للدعم للفئات الأكثر تضررا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى: الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو إيجابية رغم أزمة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة كوفيد 19، إلا أن الاقتصاد المصرى نجح في التعامل معها بشكل اتسم بالمرونة، بما حافظ على قدرته على الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، فى ضوء برنامج الاقتصاد الهيكلى الذى بدأ منذ سنوات.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى الذكرى الـ60 لمنظمة التعاون الدولى والتنمية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة انعكس إيجابا على جهود التنمية، وساعد الدولة على دعم الاقتصاد الوطنى، وتنفيذ سياسات تحفيز لمواصلة العمل، وتوفير هامش أكبر للدعم للفئات الأكثر تضررا.

الإسكان: بدء تسليم أول وحدات سكنية بمنطقة مطار إمبابة بالجيزة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: بأنه سيبدأ يوم الأحد الموافق 31 يناير الجارى، تسليم 820 وحدة سكنية (41 عمارة) تم طرحها بالمرحلة الأولى بمنطقة أرض مطار إمبابة، للفائزين بها، حيث يتم التسليم يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ولمدة 12 أسبوعاً.

وأوضح المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تم التنسيق بين الهيئة، وبنك التعمير والإسكان، بشأن إرسال رسائل نصية للعملاء المُخصص لهم الوحدات، طبقاً للجداول الزمنية المحددة للتسليم، موضحاً أنه سيتم تسليم عمارات أرقام (1 – 11 – 13 – 14) فى الأسبوع الأول، وعمارات أرقام (2 – 3 – 15) فى الأسبوع الثانى، وعمارات أرقام (10 – 16 – 17 – 18) فى الأسبوع الثالث، وعمارات أرقام (4 – 19 – 20) فى الأسبوع الرابع، وعمارات أرقام (12 – 5 – 22 – 27) فى الأسبوع الخامس، وعمارات أرقام (6 – 28 – 29) فى الأسبوع السادس، وعمارات أرقام (7 – 30 – 31 – 32) فى الأسبوع السابع، وعمارات أرقام (8 – 9 – 34) فى الأسبوع الثامن، وعمارات أرقام (21 – 36 – 38 – 24) فى الأسبوع التاسع، وعمارات أرقام (23 – 33 – 39) فى الأسبوع العاشر، وعمارات أرقام (25 – 35 – 40) فى الأسبوع الحادى عشر، وعمارات أرقام (26 – 41 – 37) فى الأسبوع الثانى عشر.

الحكومة تكذب شائعة تعمد تعطيل النظام الإلكترونى لتحصيل المدفوعات الحكومية نقدا

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تعمد تعطيل "النظام الإلكترونى" لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدى بهدف تحصيل غرامات مالية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعمد تعطيل "النظام الإلكترونى" لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدي بهدف تحصيل غرامات مالية، مُوضحةً أن "النظام الإلكترونى" لتحصيل المدفوعات الحكومية بكافة الجهات الحكومية يعمل بكفاءة وبشكل منتظم، مُشيرةً إلى أنه فى حالة حدوث أى عطل فنى فى ماكينة التحصيل أو نظام المدفوعات الإلكترونى بأى جهة حكومية، يقوم المواطن بسداد تكلفة الخدمة نقدياً فقط، دون أن يتحمل أى غرامات مالية، مُشددةً على أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية، للتأكد من انتظام العمل بها.

وفى سياق متصل، تم إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية، بالتعاون مع القطاع المصرفي من خلال رمز الاستجابة السريع "QR CODE"، بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، حيث تعد هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أماناً في ظل أزمة "كورونا"، ولم يعد هناك حاجة لاستخدام كروت "ATM" أو غيرها في سداد المستحقات الحكومية، وتستهدف منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في الجهات الحكومية توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابياً على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور هما (التكلفة، الوقت، طول الإجراءات).

الأمومة والطفولة يبلغ النائب العام بواقعة محاولة أب حرق رضيعته بالدقهلية

أكدت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأب صاحب واقعة حرق الطفلة فى محافظة الدقهلية، حيث تم عمل بلاغ للنائب العام، وجارى ضبط وإحضار الأب من جانب نيابة طلخا.

وقالت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة لـ"الخليج 365"، أن الطفلة تدعى سيدة تبلغ من العمر عامين والأم اسمها أمال، والأب يدعى رمضان المنشاوى 34 سنة ويعمل ميكانيكى، ويوجد خلافات بينهما، وهو ما دفعه للتصرف بهذا الأسلوب بعد رفض الزوجة العودة للمنزل، اثر خلافات بينهما بعدما توجهت إلى منزل أهلها .

وأضافت الدكتورة سحر السنباطى، أنه تم استدعاء الأم، وسيتم التعرف علي مشاكلها، وتقديم الدعم اللازم لها ومساعدتها، وتوفير حياة كريمة لها، مشيرة إلى أنه يتم تلقى البلاغات، من خلال الخط الساخن 16000 .

التعليم توضح طرق التعامل مع أسئلة التقييم الجديدة استعدادا لامتحان الثانوية

أعاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نشر فيديو يشرح كيفية المذاكرة والتحضير للتعامل مع شكل الأسئلة الجديد الخاصة بنظام التقييم فى الثانوى العام للطلاب في امتحانات المرحلة الثانوية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن هذا الفيديو تم إعداده منذ عامين لأول دفعة للنظام الجديد، قائلا: لعل هذا الفيديو أن يكون مفيدا للطلاب الجدد وهم يستعدون للامتحانات المقبلة هذا العام.

وأوضح وزير التربية والتعليم من خلال، حسب ما تم نشره فى الفيديو، إن أسئلة الامتحانات ستقيس قدرة الطالب على فهم المحتوى التعليمي وليس حفظه، وعلى الطالب أن يتأكد أنه فهم كل نواتج التعلم والأهداف الرئيسية من الدرس قبل دخول الامتحان، وأن يستعين بمصادر التعلم الموجودة على بنك المعرفة المصرى فى المذاكرة.

وتابع الوزير: نظام الامتحان الجديد للمرحلة الثانوية بداية من الصف الأول الثانوى حتى الثالث الثانوى سيكون مريحا للطالب وسيزيل الضغوط النفسية من على الطالب التي كان تتسبب فيها الامتحانات على مدار الأعوام الماضية، لأن القدرة الأساسية التي يقيسها الامتحان هى الفهم.

رئيس حدائق الحيوان يكشف لـ"الخليج 365" أسباب وفاة الزراف "زيزو"

أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، خروج التقرير النهائي لتحديد سبب وفاة ذكر الزراف "زيزو"، والذى فقدته حديقة الحيوان قبل ساعات من حلول العام الجديد دون وجود أى أسباب مرضية.

وكشف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، في تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أن التقرير كشف أن الزراف كان يعانى من ضعف عام قبل وصوله مصر لفترة أكثر من 3 أشهر، ووفاته نتيجة هبوط وضعف عام.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن الحالة الصحية لذكر الزراف تأثرت بموجه الطقس البارد وتغير البيئة، فضلا عن عدم قدرته على التأقلم مع البيئة الجديدة له، خاصة أنه كان يعانى من ضعف عام قبل قدومه.

وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي شكلت لجنة للتحقيق في نفوق الزراف زيزو، الذى جرى نقله حديثا للحديقة من جنوب أفريقيا، حيث تم تشكيل لجنة ضمت مختصين من معهد صحة الحيوان وكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، بالإضافة إلى أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطري للتشريح والفحص وأخذ عينات للتحليل لمعرفة سبب الوفاة، علما بأن الزرافة مازالت فى فترة الحجر البيطرى.