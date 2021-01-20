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عبر "الفيسبوك".. الداخلية تضبط 4 متهمين حاولوا تحطيم مدخل عقار في بورسعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبي واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الأشخاص حاولوا تحطيم مدخل أحد العقارات السكنية ببورسعيد.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمناً قيام بعض الأشخاص بمحاولة التعدي وتحطيم بوابة أحد العقارات السكنية ودراجة نارية بمدخل العقار بمنطقة الحرية بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد مُستخدمين أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم.

بالفحص أمكن تحديد هوية الأشخاص المشار إليهم بمقطع الفيديو، وهم 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبطهم والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم وبين أحد سكان العقار لاعتراضه على تواجدهم بمدخل العقار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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