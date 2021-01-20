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بقصد الاتجار.. سقوط عاطل بكمية من مخدر الحشيش في عين شمس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطل لترويج المواد المخدرة في منطقة عين شمس بالقاهرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من المنطقة سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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