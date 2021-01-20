شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى شبين الكوم التعليمي ينقذ حياة شاب تعرض لطعنة نافذة بالقلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم عن إنجاز جديد يضاف إلى رصيد أبطالها من الأطقم الطبية، حيث تمكن فريق طبى بمستشفى شبين الكوم التعليمي من إنقاذ حياة شاب تعرض لطعنة نافذة بالقلب.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن مستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية إستقبل شاب مصاب بجرح طعني بالقلب أدى إلى توقف قلبه، وذلك على الرغم من عمل المستشفى كمستشفى للعزل واستقبال حالات كورونا على مدار الساعه، وفور تلقى الإشارة بالحادث، تم عمل كل الإجراءات الإحترازيه اللازمه، وتم تجهيز غرفة عمليات بالطوارئ في زمن قياسي لتصبح جاهزة لاستقبال حالات جراحة قلب، وتم دخول المريض غرفة العمليات وتم عمل استكشاف للقلب ووقف النزيف وإنقاذ حياته.

وأضاف فوزى بأن المستشفى شهدت مؤخراً أعمال تطوير غير مسبوقة، حيث يجرى حالياً تجهيز مبنى المستشفى التخصصى الجديد، وهو مكون من 7 طوابق بطاقة 230 سرير، وتشتمل على أقسام للأشعه والتعقيم واستقبال طوارئ، وعيادات باطنه وأطفال وعظام، وغرف عمليات وعناية مركزة وغيرها من الأقسام الطبية، وقد بلغت تكلفته التقديرية للمستشفى الجديد مايقرب من 300 مليون جنيه.