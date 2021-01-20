جبانات الإسكندرية للأغنياء فقط.. والمحافظة تواجه الغلاء بـ3220 منامة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أسعار مدافن الموتى موت وخراب ديار».. بهذه الجملة عبَّر مواطنون في الإسكندرية عن غضبهم بسبب ارتفاع سعر المدافن الخاصة، لا سيما بعدما لجأ بعض المزارعين إلى «تبوير» أراضيهم وتحويلها إلى أراضي فضاء وتقسيمها في شكل مدافن للموتى، تتراوح أسعارها بحسب المساحات والتأسيس من 60 ألف جنيه للمدفن الواحد إلى 100 ألف جنيه، فيما واجهت محافظة الإسكندرية هذة الظاهرة بطرح مدافن جديدة للمواطنين بأسعار مخفضة للغاية مقارنة بالأسعار الأخرى بواقع 3220 مدفن في منطقة نجع حبون التابع لمنطقة الناصرية في حي العامرية ثان، إلى جانب مدافن ابو النور وعمود السوارى والمنارة.

محمد شكرى، مواطن من خورشيد، قال إن أسعار المدافن الخاصة أصبحت لا تطاق وفوق مستوى قدرات المواطن الغلبان، مشيرًا إلى أن الأمر أصبح غير محتمل، حيث يصل سعر المدفن مساحة 10 أمتار إلى حوالي 60 ألف جنيه من دون تأسيس ليصل سعره إلى حوالي 80 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر المدفن 15 متر 100 ألف جنيه.

وأوضح الحاج فتحي صديق، مواطن من أبوسليمان، أن سعر المدافن الخاصة في أبيس وخورشيد خياليًا، حيث تقع على الطريق الزراعي السريع ما يجعلها محط أنظار الكثير، خاصة وأن أسعارها «في الطالع»، حيث تتراوح الأسعار وفقا للمساحة ومستوى التشطيب.

وأشار إلى أن عدد كبير من المزارعين لجأوا إلى حيلة ذكية بعدما أصبحت الأرض الزراعية لا تدر دخلاً كبيرًا عليهم من خلال تبويرها وتقسيمها مدافن بمساحات محددة وبيعها للمواطنين الأغنياء فقط أما الفقراء لهم الله.

إلى ذلك وفي محاولة من جهتها للتغلب على هذه الظاهرة والقضاء عليها لجأت محافظة الإسكندرية، إلى طرح مدافن بأسعار معقولة في متناول أيدي الجميع وخاصة الفقراء في نجع حبون في منطقة الناصرية التابعة لحي العامرية ثان، وفتحت باب تقديم طلبات الحصول على مدفن في المنطقة.

وقال مصدر مسؤول في ديوان عام محافظة الاسكندرية، لـ«المصرى اليوم»، أنه جرى فتح الباب لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على مدفن في الناصرية على ان يتم غلق الباب بعد الحصول على العدد المطلوب للمدافن المتاحة في المنطقة المطورحة، ليتم تنفيذ الخطوة الثانية وهى إذا كان عدد المدافن المتوفرة تفى بالعدد المتقدم سيتم تخصيصها لهم واذا كان العدد أكبر من عدد المدافن سيتم إجراء قرعة علنية على المدافن.

وأضاف «المصدر»، أن المساحة الإجمالية المقام عليها الجبانات التابعة للمحافظة في الناصرية، تبلغ 150 فدان، ومساحة المدفن 10 متر مربع ويشتمل كل مدفن على 2 منامة رجالي وحريمي، مشيرًا إلى أن تأسيس المدفن مسؤولية صاحبه فضلا عن وجود نموذج ملزم لكل مواطن بتصميم منامتين لكل مدفن.

ولفت إلى أن عدد الجبانات المتاحة في الناصرية، تبلغ 3220 جبانة، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بتدبير الأراضي مراعاة لظروف الأهالى وحل أزمة الجبانات، واستغلال البعض لها وبيعها بأسعار خيالية.

جبانات الإسكندرية للأغنياء فقط .. والمحافظة تواجه الغلاء بـ 3220 "منامة" بسعر 24 ألف جنيه فى الناصرية (صور)

جبانات الإسكندرية للأغنياء فقط .. والمحافظة تواجه الغلاء بـ 3220 "منامة" بسعر 24 ألف جنيه فى الناصرية (صور)

جبانات الإسكندرية للأغنياء فقط .. والمحافظة تواجه الغلاء بـ 3220 "منامة" بسعر 24 ألف جنيه فى الناصرية (صور)

جبانات الإسكندرية للأغنياء فقط .. والمحافظة تواجه الغلاء بـ 3220 "منامة" بسعر 24 ألف جنيه فى الناصرية (صور)

جبانات الإسكندرية للأغنياء فقط .. والمحافظة تواجه الغلاء بـ 3220 "منامة" بسعر 24 ألف جنيه فى الناصرية (صور)

جبانات الإسكندرية للأغنياء فقط .. والمحافظة تواجه الغلاء بـ 3220 "منامة" بسعر 24 ألف جنيه فى الناصرية (صور)

جبانات الإسكندرية للأغنياء فقط .. والمحافظة تواجه الغلاء بـ 3220 "منامة" بسعر 24 ألف جنيه فى الناصرية (صور)

جبانات الإسكندرية للأغنياء فقط .. والمحافظة تواجه الغلاء بـ 3220 "منامة" بسعر 24 ألف جنيه فى الناصرية (صور)

جبانات الإسكندرية للأغنياء فقط .. والمحافظة تواجه الغلاء بـ 3220 "منامة" بسعر 24 ألف جنيه فى الناصرية (صور)