شكرا لقرائتكم خبر عن «تجرّد من واجبات الأبوة».. «الإفتاء» تعلق على واقعة تعرية طفلة الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّقت دار الإفتاء على واقعة تعرية طفلة الدقهلية، ووصفت الأب المُتهم بتعرية طفلته من ملابسها، بأنه «تجرد البعض من واجبات الأبوة ولوازم الأمومة بعقوق الأولاد وإيذائهم والتعريض بهم يعبر عن تجرد من المشاعر الإنسانية وانتكاس للفطرة وهو حرامٌ شرعًا؛ فكما نهى الشرع عن عقوق الأولاد للوالدين فإنه نهى كذلك عن عقوق الوالدين للأولاد وتهيب دار الإفتاء بجميع المصريين عدم نشر وترويج هذه الصور والمقاطع المؤذية للنفس الإنسانية».

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأب جرد ابنته من ملابسها في الشارع، تمهيدًَا لحرقها، الأمر الذي أثار غضب الجميع.

تمكنت مباحث الدقهلية من تحديد هوية الأب الذي ظهر بفيديو وهو يجرد رضيعة من ملابسها بالشارع ويحدد بحرقها.

وأكدت المباحث أن الأب يدعى «رمضان. ح. ج»، 37 سنة ومقيم قرية «بانوب» التابعة لمركز نبروه وأنه على خلاف مع زوجته وأسرتها وخطف الطفل من الأم وحاول إحراقها لولا تدخل الجيران انتقاما منها.

وأكدت المباحث أنه جارى ضبط الأب واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.