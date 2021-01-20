شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» توصي بمكافحة «الحندقوق والجعضيض»" يتسبب في 30% خسائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، إن المديرية تسيير لجان فنية من أقسام مكافحة الآفات والارشاد الزراعى، للمرور على الأراضى المنزرعة بمحصول القمح للعام الزراعى الحالى 2020 / 2021، لرصد أي اصابات أو أمراض، والتوصية باستخدام مبيدات معينة، لحماية المحاصيل الشتوية من بينها القمح.

وأضاف «صالح» لـ«المصرى اليوم»، أن اللجان أوصت المزارعين بطريقة المكافحة الكيماوية لحشائش القمح، خاصة الحشائش الحولية عريضة الأوراق مثل (الحندقوق – النفل – السلق – الجعضيض)، حيث يجرى مكافحتها بأحد المبيدات (أونوستار – جرانستار – جرانارى – سكايلا) بمعدل 8جم / ف في طور 2-4 أوراق لنباتات القمح، وبرومينال دبليو بمعدل لتر / ف رشا في طور 3-5 أوراق لنباتات القمح دربى بمعدل 30 سم/ ف قبل رية المحاياة بيوم والتى تكون في حدود 20 – 25 يوم من الزراعة.

وأشار إلى أن مكافحة الحشائش النجيلية، خاصة (الزمير – الصامة – الفلارس)، باستخدام أحد المبيدات أكسيال بمعدل 550 سم / ف خلال 15 يوم بعد رية المحاياه، وتراكسوس بمعدل 500 سم/ ف خلال 15 يوم بعد رية المحاياه، وكذا افرست بمعدل 20جم / ف في طور 2-4 ورقات (توبيك – أكشن – هوك- ماكستوب – كلودى – ترنى – كلومبس – ألدو) بمعدل 140جم خلال شهر بعد رية المحاياه.

ولفت إلى أن مكافحة الحشائش الحولية (عريضة وضيقة الأوراق) تكافح بأحد المبيدات أطلانتس بمعدل 400سم / ف في طور 2-4 أوراق للقمح. بلاس بمعدل 160 سم/ ف في طور 3-5 أوراق للقمح، وللحصول على كفاءة عالية لهذه المبيدات يفضل تواجد نسبة رطوبة بالأرض والرش، بصورة متجانسة، ويجب أن يتم الرش بعد تطاير الندى، وعدم الرش، وقت هبوب الرياح أو المطر.

وقال وكيل الوزارة، إن الحشائش تتسبب في نقص كبير في محصول القمح يتراوح من 20 إلى 30%، ويختلف هذا النقص طبقا لكثافة الحشائش لذلك فإن تقليل الضرر الناتج عنها أحد أسباب زيادة الإنتاج باتباع المكافحة المتكاملة للحشائش ومنها، الزراعة الحراتى في الأراضى الموبوءة بـالحشائش، والزراعة على سطور أو مصاطب أو خطوط لضمان توزيع التقاوي بانتظام ويمكن التعرف بسهولة على الحشائش.

ودعا وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، إلى ضرورة تنفيذ دورة زراعية تراعى التبادل بين البرسيم والقمح، في الموسم الشتوي، وعدم تكرار زراعة القمح لسنوات مثلما يقوم به البعض لتقليل الإصابة بـالحشائش، وكذا الزراعة بتقاوى نظيفة خالية من بذور الحشائش، حتى لا تنتقل العدوى.5ـ فحص حقول القمح، ومكافحة الحشائش في التوقيت والطريقة المناسبة.