شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 شخصًا في حوادث طرق بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 11 شخصا في حوادث طرق بالمنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 11 شخصا في حوادث طرق، بينهم إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بطرق فرعي بقرية الأشمونين بمركز ملوي، وإصابة 2 في حادث تصادم سيارة بتروسيكل بمدخل قرية طهنشا بمركز المنيا، وإصابة 2 آخرين في انقلاب دراجة بخارية بطريق تله بمركز المنيا، وإصابة شخص في انقلاب دراجة بخارية بطريق الحي السادس بمدينة المنيا الجديدة.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة وتحررت محاضر بالمخالفات.