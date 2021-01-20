شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية الصادرة عن الجامعة بحضور الدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها أحمد مدير اللجنة، وأمين عام الجامعة.

وناقش رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، تقرير المجلس الأعلى للجامعات عن أنشطة وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات حتى 30/6/2020، كما وافق على تشكيل فريق عمل لتدريب هيئات تحرير الدوريات الصادرة. وتم خلال الاجتماع عرض موقف دار المنظومة من إتاحة المجلات الصادرة بالجامعة وتحديد موعد توقيع العقود الخاصة بدار المنظومة للمجلات المتفق عليهم.