شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يشدد على سرعة الانتهاء من «ميدان كاميليا» ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة ميدان كاميليا، بمنطقة المنشية، بمدينة بنها، وإعادة تنظيم المنطقة بصورة حضارية، تليق بأبناء المدينة، وتوفير أماكن انتظار للسيارات، وعمل أكشاك بشكل جمالي، أسفل كباري الرياح التوفيقي.

وأكد المحافظ على أن أعمال تطوير وتجميل عدد من الميادين بالمحافظة، والتى تتمثل في تطوير ميادين (وابور الثلج–كاميليا–محطة القطار–العاشر من رمضان) ببنها وقليوب، تتم طبقاً لمخططات هندسية، ستعيد للمنطقة رونقها الحضاري، وتقضي على وجود الباعة الجائلين.

وقال المحافظ، إن التطوير يشمل رصف ودهانات بلدورات وتركيب بلاط إنترلوك، وتركيب بالوعات شفط الأمطار، بالإضافة إلى وضع صناديق للقمامة، وذلك لتخفيف حدة الزحام داخل المدينة، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

ووجه المحافظ، رئيس مدينة بنها، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير، وتسليمه طبقا للموعد المحدد.

الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية، على مدار الشهور الماضية، قد أشرف على العديد من الحملات، لرفع الإشغالات من تلك المنطقة، حيث تم رفع الباعة الجائلين منها، بعد تواجدهم لعدة سنوات.